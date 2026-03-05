Pemangku Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Menteri Negara Kanan (Pendidikan), Encik David Neo. - Foto MDDI

(Dari kiri) Marc Louis, pemenang pingat perak acara pecut 200 meter lelaki; Shanti Pereira, pemenang pingat emas acara pecut 100 meter dan pecut 200 meter wanita; dan Calvin Quek, pemenang pingat emas acara 400 meter lari berpagar lelaki, bergambar bersama selepas tiba di Terminal 3 Lapangan Terbang Changi, susulan tamatnya Sukan SEA 2025 pada 17 Disember 2025. - Foto ST

Sport Excellence Singapore (SpexSG) – sebuah institut baru bagi pembangunan atlet elit – akan dilancarkan pada 1 April, menggabungkan Institut Sukan Berprestasi Tinggi (HPSI), Sekolah Sukan Singapura (SSP) dan Unleash the Roar! (UTR!) menjadi satu entiti.

Demikian diumumkan Pemangku Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Menteri Negara Kanan (Pendidikan), Encik David Neo, semasa perbahasan Jawatankuasa Perbekalan (COS) Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia (MCCY) pada 5 Mac.

Institut baru itu akan memberi sokongan lebih kukuh kepada atlet Team Singapura (TeamSG) untuk kekal lebih lama dalam sukan kompetitif dan mencapai tahap lebih tinggi, sambil memperdalam kerjasama dengan Persatuan Sukan Nasional (NSA) bagi memperkukuh ekosistem sukan yang lebih luas.

Institut itu akan memberi tumpuan kepada tiga teras utama – sokongan berpusatkan atlet yang dipertingkatkan, pengukuhan dan kerjasama dengan NSA dan memperdalam keupayaan kepakaran.

Di bawah institut baru itu, atlet akan mendapat manfaat daripada sokongan berpusatkan atlet yang dipertingkatkan melalui sistem Pengurusan Hayat Atlet (ALM) khusus yang disokong oleh pasukan Pengurus Prestasi Hayat Atlet (ALPM).

“Kami akan mengembangkan keupayaan pengurusan kehidupan atlet kami untuk menyokong mereka dalam pelbagai bidang, seperti pendidikan tinggi, pembangunan kerjaya, perancangan keluarga, celik kewangan dan pertumbuhan peribadi.

“ALPM telah memulakan rundingan peribadi dengan atlet terkemuka, membangunkan bersama rancangan mengurus peralihan kehidupan utama,” kata Encik Neo.

Sains Sukan dan Perubatan Sukan (SSSM) juga akan dikelompokkan secara strategik merentasi sukan sinergi untuk meningkatkan kelebihan daya saing atlet, disokong kumpulan saintis sukan dan ahli teknologi yang diperluas.

Ini akan memastikan atlet dalam sistem sukan berprestasi tinggi menerima sokongan saintifik dan perubatan yang disasarkan selaras dengan trajektori dan potensi prestasi mereka.

“Atlet kami akan melihat sokongan yang lebih berdedikasi dan konsisten merentasi sukan, dan sebagai satu sistem, kami meraih sinergi yang tidak akan kami perolehi jika semua entiti kekal berasingan,” jelas Encik Neo.

SpexSG juga akan memanfaatkan kepakaran SSP dalam menyediakan laluan pembangunan berprestasi tinggi khusus untuk atlet belia, kepada semua atlet pelajar TeamSG tanpa mengira usia atau sekolah.

Walaupun SSP kini memanfaatkan Pesta Universiti dan Biasiswa tahunannya dan perkhidmatan nasihat universiti kepada Team Atlet pelajar Singapura, memandang ke hadapan, ia akan menyokong atlet pelajar TeamSG di keenam-enam universiti autonomi tempatan Singapura.

SpexSG juga akan bekerjasama rapat dengan NSA untuk menyediakan sokongan keupayaan yang lebih kukuh melalui perkhidmatan kongsi bersama dan perundingan yang disasarkan.

“NSA kini akan mempunyai satu titik hubungan untuk menangani keperluan pembangunan prestasi tinggi dan laluan mereka, sama ada melalui Pengurus Sukan Prestasi Tinggi khusus atau pusat perkhidmatan kongsi bersama,” kata Encik Neo.

Buku panduan NSA juga akan diperkenalkan untuk membimbing persatuan baru dan yang baru muncul dalam memperkukuh tadbir urus, membina keupayaan organisasi dan berusaha ke arah status amal berdaftar.