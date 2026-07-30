Dua kemenangan daripada dua perlawanan meletakkan Singapura di kedudukan baik dalam peringkat kumpulan Piala Asean Hyundai 2026.

Namun, ujian sebenar akhirnya tiba apabila skuad kendalian Gavin Lee bakal berdepan juara bertahan Vietnam, yang menduduki ranking 49 lebih tinggi dalam ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa).

Pertembungan itu bukan sahaja bakal menentukan siapa yang menguasai Kumpulan A, malah menjadi kayu pengukur sebenar kemampuan skuad Singa.

Singapura mengumpul enam mata hasil kemenangan ke atas Kemboja dan Timor-Leste, manakala Vietnam turut memulakan kempen dengan penuh bergaya apabila membelasah Timor-Leste 7-0 di hadapan penyokong sendiri.

Malah, rekod pertemuan terbaru juga jelas memihak Vietnam.

Kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu, Singapura tewas 1-5 secara agregat pada separuh akhir kejohanan Asean 2024.

Namun, bagi pemain pertahanan Singapura, Irfan Fandi, sejarah itu tidak harus menjadi beban.

Sebaliknya, beliau melihat perlawanan menentang Vietnam sebagai peluang terbaik untuk menilai sejauh mana kemajuan skuad Singa sejak berjaya melayakkan diri ke Piala Asia 2027.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Sukan Komanwel, Toh Wei Soong, pingat perak

Perenang para Toh Wei Soong raih perak, Russel Pang pecah rekod kebangsaan

Jul 30, 2026 | 2:41 PM
Lebih 100 peserta daripada akademia, perniagaan dan pihak berkepentingan lain menyertai Perbualan Penyesuaian Kebangsaan pertama di Kelab Golf Sentosa pada 30 Julai.

Orang ramai diundang beri maklum balas bagi pelan penyesuaian iklim pertama S’pura

Jul 30, 2026 | 4:44 PM
Lembaga Tabung Haji (TH) yang diiktiraf sebagai antara badan pengurusan dana haji paling cekap dalam kalangan negara Islam itu, dilaporkan mengalami kerugian yang menyebabkan defisitnya melonjak kepada RM10 bilion.

Tabung Haji M’sia rugi RM10b, Anwar arah siasatan

Jul 30, 2026 | 3:35 PM
Keluarga berkelah di Kallang Riverside Park sementara menunggu langit menjadi gelap dan pertunjukan bunga api bermula.

Panduan NDP untuk ibu bapa: Rasa gegaran di luar Stadium Negara

Jul 29, 2026 | 10:29 AM
Penuntut Universiti Teknologi Nanyang (NTU), Encik Muhammad Ibrahim Mohamed Maidin, merupakan antara 16 penerima Biasiswa Peringatan Lim Kim San.

Biasiswa Peringatan Lim Kim San buka laluan dalami bidang sejarah di NTU

Jul 29, 2026 | 7:00 PM
murid cekal, penyakit jantung, hafal Al-Quran

Madrasah Wak Tanjong kenang pelajar tabah tuntut ilmu meski hidap penyakit jantung

Jul 28, 2026 | 11:54 AM
Dinesh Vasu Dash, Model Gaji Progresif, PWM, pembersihan, keselamatan 

Cuti tahunan minimum lebih tinggi bagi pekerja khidmat luaran mulai 2029

Jul 19, 2026 | 4:19 PM
Mangsa penipuan akan menerima mesej yang mengandungi infografik yang menggesa mereka menyemak kelayakan menerusi pautan palsu yang akan menyebabkan akaun Telegram mereka diambil alih.

Polis beri amaran tentang mesej penipuan baucar GST di Telegram 

Jul 16, 2026 | 7:45 PM
Tempoh awal perkahwinan paling rapuh tampak kian utuh. Kadar perceraian pasangan Islam dalam dekad pertama perkahwinan, susut daripada 24.8 peratus bagi mereka yang berkahwin pada 2005, kepada 17 peratus bagi kohort 2014.

Kadar cerai pasangan Islam dekad pertama perkahwinan catat kemerosotan terbesar

Jul 10, 2026 | 4:00 PM
hussain, ttmm2, Talk To My Manager 2

‘Talk To My Manager 2’ di penghujung saingan, siapa layak juarai pertandingan?

Jun 19, 2026 | 5:30 AM

“Tenaga dan suasana bersama pasukan memang sangat baik. Semua pemain tidak sabar untuk beraksi, tetapi pada masa sama kami sedar cabaran yang menanti.

“Kami berlatih dengan baik dan sedang mencari cara terbaik untuk menundukkan Vietnam,” kata Irfan kepada Berita Harian (BH).

Pemain berusia 28 tahun itu turut menegaskan skuad Singa tidak dihantui keputusan lalu.

“Apa yang berlaku sebelum ini tidak menjadi tumpuan kami. Ini adalah pasukan baharu dengan idea yang baharu.

“Kami datang ke kejohanan ini dengan sasaran untuk bermain lapan perlawanan. Setiap aksi kami anggap seperti perlawanan akhir dan kami akan lakukan segala-galanya untuk berikan persembahan terbaik,” katanya.

Menurut Irfan juga, pengalaman mengharungi jadual padat sepanjang kempen ini turut banyak dibantu oleh latihan intensif yang dilalui skuad Singa ketika kem latihan di Okinawa, Jepun.

“Dalam kejohanan seperti ini, pemulihan adalah perkara paling penting. Kami sudah melalui situasi seperti ini di Okinawa, apabila bermain beberapa perlawanan menentang pasukan yang kuat dalam tempoh yang singkat,” tambahnya.

Walaupun Vietnam terkenal dengan kekuatan jentera serangan mereka, Irfan percaya disiplin serta kerjasama sepasukan akan menjadi kunci jika Singapura mahu membawa pulang keputusan positif.

“Kami mengakui mereka mempunyai beberapa pemain yang berkualiti dan sangat bahaya di bahagian serangan.

“Tetapi pertahanan bukan hanya tugas empat pemain di belakang. Seluruh pasukan perlu bertahan bersama-sama.

“Yang paling penting ialah kami kekal berdisiplin sepanjang 90 atau 95 minit dan berpegang kepada apa yang telah kami latih sepanjang sebulan lalu,” ujarnya.

Keyakinan Irfan itu turut selari dengan mesej yang dibawa Lee menjelang perlawanan.

Jurulatih Singapura itu menegaskan pasukannya akan turun dengan pendekatan yang sama seperti dua aksi terdahulu – memburu kemenangan tanpa mengira lawan.

“Setiap kali kami turun beraksi, sasaran kami adalah untuk menang. Cara terbaik untuk mencapainya adalah dengan memberi tumpuan kepada prestasi sendiri dan menjadi versi terbaik pasukan ini,” kata Lee.

Menurutnya lagi, perlawanan menentang Vietnam juga merupakan peluang terbaik untuk mengukur sejauh mana perkembangan Singapura dalam persiapan menuju Piala Asia 2027.

“Vietnam akan menjadi ujian yang sangat baik untuk melihat di mana tahap kami ketika ini dan apa lagi yang perlu diperbaiki. Ia satu cabaran yang kami nantikan kerana saya tahu pemain saya juga sukakan cabaran,” rumusnya.

“Apa yang berlaku sebelum ini tidak menjadi tumpuan kami. Ini adalah pasukan baharu dengan idea yang baharu. Kami datang ke kejohanan ini dengan sasaran untuk bermain lapan perlawanan. Setiap aksi kami anggap seperti perlawanan akhir dan kami akan lakukan segala-galanya untuk berikan persembahan terbaik.”
Irfan Fandi.
Laporan berkaitan
6 mata dalam genggaman, namun Singa perlu tingkat prestasiJul 28, 2026 | 4:34 PM
Singa kekalkan rentak kemenangan, tewas Timor-leste 2-0Jul 27, 2026 | 9:13 PM
bola sepak sgFASAFFHyundaiirfan fandi