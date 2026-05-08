Pemain Aston Villa, John McGinn (kiri) dan Morgan Rogers, meraikan kejayaan selepas memenangi perlawanan kedua separuh akhir Liga Europa menentang Nottingham Forest 4-0 pada 7 Mei. - Foto EPA

Unai Emery melangkah masuk ke Villa Park dan mengisytiharkan bahawa beliau berada di kelab Aston Villa untuk memenangi piala.

Dalam sidang akhbar pertamanya pada November 2022, semangat warga Sepanyol itu jelas terserlah. Sudah lebih tiga tahun, dan Villa hampir mencapainya.

Di hadapan penonton Villa Park yang bersorak penuh semangat pada 7 Mei, kelab itu berjaya melangkah ke final Liga Europa selepas menewaskan Nottingham Forest dengan kemenangan besar 4-0, menjadikan agregat dua perlawanan separuh akhir 4-1.

Kelab Freiburg dari Jerman menanti mereka di Istanbul pada 20 Mei, tetapi tidak ramai yang berani bertaruh bahawa Emery tidak akan dapat menambah piala Liga Europa kelima ke dalam koleksinya.

Villa kini hanya perlukan selangkah lagi untuk meraih kejayaan besar pertama mereka dalam tempoh 30 tahun, serta piala Eropah pertama dalam 44 tahun, sambil berusaha untuk menyamai pencapaian kelab itu sebagai juara Eropah pada 1982.

Dalam masa dua minggu lagi, Villa mungkin memerlukan sepanduk baru sekiranya mereka menang di Turkey, yang sekali gus akan menjamin tempat mereka dalam Liga Juara-Juara, tanpa mengira kedudukan akhir mereka dalam Liga Perdana England (EPL).

Gol lewat John McGinn yang berjaya menjaringkan dua gol melengkapkan persembahan dominan yang terlalu hebat untuk ditandingi atau bahkan dihadapi oleh Forest.

Pengurus Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyertakan Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangare dan Murillo di bangku simpanan, namun ketiga-tiga mereka masih belum pulih sepenuhnya daripada kecederaan.

Hanya pemain pertahanan, Murillo, yang akhirnya diturunkan ke padang, itu pun hanya selama dua minit apabila keputusan perlawanan sudah pun tidak dapat diubah lagi.

Namun, jika ketiga-tiga pemain itu sudah betul-betul tersedia sekalipun, pasukan tamu mungkin tetap sukar untuk membendung Villa yang berjaya meningkatkan tempo sepanjang perlawanan.

Gol pembuka Ollie Watkins dan penalti Emi Buendia telah meletakkan Villa di hadapan pada malam itu.

Selepas itu tidak ada lagi keraguan dalam persembahan itu yang turut mendapat pengesahan diraja daripada seorang penyokong, Putera William, yang melawat bilik persalinan selepas perlawanan tersebut untuk memberikan ucapan tahniah.

“Mereka (pemain) sangat fokus, mereka sedar tentang momentum itu,” kata Emery.

“Kami telah merancang terlebih dahulu secara emosi dan bagaimana kami akan memainkan perlawanan itu. Ia adalah satu-satunya perlawanan yang kami mainkan dalam keadaan sebegini.

“Peluang untuk mencapai final adalah satu-satunya detik yang kami ada di sini. Kami yakin dengan sokongan padu penyokong di sini yang telah mewujudkan suasana yang luar biasa ini.”

Ini akan menjadi penampilan Emery yang keenam dalam final Liga Europa, dengan rekod empat kemenangan dan satu kekalahan. Kekalahan itu berlaku apabila menentang Chelsea, ketika beliau menjadi pengurus Arsenal pada 2019.

“Eropah sangat penting,” katanya. “Dalam sidang akhbar pertama saya di sini, saya bercakap tentang Eropah, saya juga bercakap tentang piala, tetapi ia sangat sukar. Sukar untuk meraih piala.

“Di Eropah, sukar untuk bermain dengan konsisten seperti yang kami lakukan. Ia dicapai melalui kerja keras kami dan pemain mesti menetapkan standard yang ingin kami capai.

“Hari ini pemain telah memberikan yang terbaik, secara kolektif dan individu.”

Hanya Giovanni Trapattoni, yang telah memenangi tujuh piala, telah mencapai lebih banyak final utama dalam pertandingan Eropah berbanding Emery.

“Tiada pengurus yang lebih baik daripada beliau untuk menyediakan kami bagi perlawanan ini dan membawa kami ke final. Rekod beliau sudah cukup berkata-kata,” kata Watkins.