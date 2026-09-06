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Walau tanpa jurulatih tetap, Sailors tekad tebus kekalahan musim lalu
Sailors hadapi cabaran Perisai Masyarakat tanpa jurulatih tetap setelah ‘berpisah’ dengan Jesus Casas lima hari sebelum perlawanan tersebut
Jurulatih sementara Lion City Sailors (LCS), Varo Moreno, mengambil alih tugas mengendalikan pasukan berikutan perpisahan mengejut Jesus Casas hanya beberapa hari menjelang aksi Perisai Masyarakat. - Foto ST
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Berita mengenai perpisahan Jesus Casas dengan Lion City Sailors berlaku hanya beberapa hari sebelum mereka memulakan kempen menentang Tampines Rovers dalam Perisai Masyarakat di Stadium Jalan Besar pada 6 September.
Persoalan yang segera timbul ialah: Apakah pemergian mengejut Casas ini akan mengganggu persiapan mereka?
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