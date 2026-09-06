Berita mengenai perpisahan Jesus Casas dengan Lion City Sailors berlaku hanya beberapa hari sebelum mereka memulakan kempen menentang Tampines Rovers dalam Perisai Masyarakat di Stadium Jalan Besar pada 6 September.

Persoalan yang segera timbul ialah: Apakah pemergian mengejut Casas ini akan mengganggu persiapan mereka?

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