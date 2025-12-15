Beberapa penyokong menyaksikan acara wushu sanda melalui tingkap pejabat mereka di Bangunan Ratthaprasasanaphakdi, sebahagian daripada kompleks kerajaan di Chaeng Watthana, Bangkok, Thailand, pada 14 Disember, sempena Sukan SEA ke-33. Bangunan itu menempatkan beberapa kementerian kerajaan Thailand, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kewangan dan Kementerian Luar Negeri. Acara wushu, yang pada asalnya dijadualkan berlangsung di Songkhla, dipindahkan ke Bangkok susulan banjir yang melanda wilayah selatan itu baru-baru ini. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI