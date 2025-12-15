SPH Logo mobile
Sukan
Wushu tarik perhatian di kompleks kerajaan Thai

Dec 15, 2025 | 6:30 PM
wushu, sea games, Chaeng Watthana, Bangkok, Thailand
Beberapa penyokong menyaksikan acara wushu sanda melalui tingkap pejabat mereka di Bangunan Ratthaprasasanaphakdi, sebahagian daripada kompleks kerajaan di Chaeng Watthana, Bangkok, Thailand, pada 14 Disember, sempena Sukan SEA ke-33.

Bangunan itu menempatkan beberapa kementerian kerajaan Thailand, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kewangan dan Kementerian Luar Negeri.

Acara wushu, yang pada asalnya dijadualkan berlangsung di Songkhla, dipindahkan ke Bangkok susulan banjir yang melanda wilayah selatan itu baru-baru ini.

