Yamal terhincut-hincut keluar selepas pastikan Barcelona menang ke atas Celta
Apr 23, 2026 | 3:15 PM
BARCELONA: Barcelona semakin hampir mempertahankan gelaran juara La Liga selepas menewaskan Celta Vigo 1-0 pada 22 April, namun kemenangan itu dibayangi oleh kecederaan Lamine Yamal yang menjaringkan penalti penentu pada separuh masa pertama.
Dengan baki enam perlawanan, Barcelona mendahului dengan 82 mata, sembilan mata di depan Real Madrid yang mengumpul 73 mata.
