Kontroversi hukuman gantung 3 perlawanan bagi kesalahan tarik rambut lawan
Hukuman gantung 3 perlawanan dipertikai, dianggap tidak setimpal dengan kesalahan
Apr 20, 2026 | 5:30 AM
LONDON: Bukan kali pertama dalam musim Liga Perdana England (EPL) kali ini, seorang pengurus dalam keadaan marah gara-gara kad merah yang dilayangkan akibat tindakan pemainnya menarik rambut pemain lawan.
Terkini, pengurus Manchester United, Michael Carrick, menyifatkan arahan keluar padang terhadap Lisandro Martinez, kerana menarik rambut Dominic Calvert-Lewin, sewaktu menentang Leeds United pada 13 April, sebagai satu “keputusan yang mengejutkan”.
