Batal acara Raya anjuran kuil sorot batas sambutan silang budaya di M’sia
Sambutan masih tertakluk kepada sensitiviti masyarakat, kelulusan institusi agama
May 8, 2026 | 10:38 AM
Wakil Persatuan Kuil Thean Hock Keong mengadakan taklimat pada 6 April untuk membincangkan pembatalan acara Rumah Terbuka Hari Raya pada 11 April. - Foto FACEBOOK BEIHAI CHUANZAITOU TIANFU PALACE
Baru-baru ini, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang (JHEAIPP) telah menghalang Persatuan Kuil Thean Hock Keong daripada menganjurkan Rumah Terbuka Hari Raya di sebuah padang terbuka di luar premisnya.
JHEAIPP menyatakan bahawa sambutan sedemikian merupakan aktiviti keagamaan Islam yang “tertakluk kepada kebenaran Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP)”.
