Cik Miranti Silasudjana (kanan), ahli Sahabat Sastera Majlis Bahasa Melayu Singapura (MBMS) dan Cik Zubaidah Mohsen, Timbalan Pengarah dan Pustakawan Utama (Bahasa Melayu) Lembaga Perpustakaan Negara (NLB) menunjukkan portal dwibahasa dalam talian yang menampilkan latar hidup dan sumbangan tokoh-tokoh Melayu terkemuka Singapura. - Foto BH oleh KHALID BABA