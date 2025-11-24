SPH Logo mobile
Cabaran pastikan tokoh Melayu S’pura kekal relevan dalam era digital

Nilai, pengalaman hidup mereka boleh jadi panduan hidup masyarakat
Nov 24, 2025 | 5:30 AM
Cik Miranti Silasudjana (kanan), ahli Sahabat Sastera Majlis Bahasa Melayu Singapura (MBMS) dan Cik Zubaidah Mohsen, Timbalan Pengarah dan Pustakawan Utama (Bahasa Melayu) Lembaga Perpustakaan Negara (NLB) menunjukkan portal dwibahasa dalam talian yang menampilkan latar hidup dan sumbangan tokoh-tokoh Melayu terkemuka Singapura. - Foto BH oleh KHALID BABA

Dalam era di mana video pendek, FYP (halaman untuk anda) yang disusun oleh algoritma dan ikon pempengaruh menjadi trend, memastikan tokoh masyarakat Melayu di Singapura kekal relevan kepada generasi muda adalah satu cabaran.

Walaupun pempengaruh di media sosial mungkin lebih dikenali generasi moden hari ini, sesetengah pihak berpendapat tokoh Melayu menawarkan sesuatu yang jauh lebih mendalam, iaitu nilai, legasi dan pengalaman hidup yang boleh menjadi panduan kepada masyarakat kita.

