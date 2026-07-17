Ustaz Mohammad Hafiz Kusairi

Setiap kali saya ‘dijangkiti’ demam bola sepak baik ketika musim Liga Perdana England ataupun Piala Dunia, saya sering terkenang perkongsian guru saya iaitu Allahyarham Kiai Kassim Adnan, di dalam salah satu majlis ilmunya yang menyentuh tentang permainan bola sepak.

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