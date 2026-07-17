Topik diikutiPergi ke BHku
Hayati pengajaran berguna daripada Piala Dunia
Hayati pengajaran berguna daripada Piala Dunia
Daripada gol saat akhir hingga semangat juang pasukan kecil, Piala Dunia ajar erti syukur, tabah dan jaya yang tidak diukur dengan trofi semata
Hayati pengajaran berguna daripada Piala Dunia
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jul 17, 2026 | 5:30 AM
Ustaz Mohammad Hafiz Kusairi
Setiap kali saya ‘dijangkiti’ demam bola sepak baik ketika musim Liga Perdana England ataupun Piala Dunia, saya sering terkenang perkongsian guru saya iaitu Allahyarham Kiai Kassim Adnan, di dalam salah satu majlis ilmunya yang menyentuh tentang permainan bola sepak.
Laporan berkaitan
Tahun baru Hijrah panduan ke arah keseimbangan akal, jiwaJun 19, 2026 | 5:30 AM
Teladani hikmah daripada peristiwa penting ZulkaedahApr 24, 2026 | 5:30 AM