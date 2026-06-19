Topik diikutiPergi ke BHku
Tahun baru Hijrah panduan ke arah keseimbangan akal, jiwa
Premium
Tahun baru Hijrah panduan ke arah keseimbangan akal, jiwa
Manusia diuji agar kekal istiqamah dalam nilai, akhlak supaya jadi versi terbaik diri
Tahun baru Hijrah panduan ke arah keseimbangan akal, jiwa
Perubahan dunia moden menuntut keseimbangan hidup berteraskan iman, agar manusia tidak hanya mengejar kecanggihan kebendaan, malah membina nilai diri yang diredai Allah swt, seterusnya mampu menjadi versi terbaik dirinya dalam setiap aspek kehidupan. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jun 19, 2026 | 5:30 AM
Kita hidup dalam zaman yang sentiasa menuntut pembaharuan dan peningkatan.
Apa yang kita miliki sering perlu dinaik taraf kepada versi terkini, daripada peranti digital dan kenderaan peribadi hinggalah rumah yang kita diami.
Laporan berkaitan
Teladani hikmah daripada peristiwa penting ZulkaedahApr 24, 2026 | 5:30 AM
Cuti sekolah medan timba ilmuJun 12, 2026 | 5:30 AM