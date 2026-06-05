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Hidupkan hati dengan iman, muhasabah diri
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Hidupkan hati dengan iman, muhasabah diri
Jun 5, 2026 | 5:30 AM
Hidupkan hati dengan iman, muhasabah diri
Program ‘Santunan Emas’ di Masjid Al-Muttaqin, di Ang Mo Kio ini, berdasarkan kupasan hadis daripada kitab, ‘300 Hadis Bimbingan’, yang disampaikan mantan Mufti, Ustaz Dr Mohamed Fatris Bakaram. - Foto MASJID AL-MUTTAQIN
Hati seorang Mukmin tidak pernah sunyi daripada rasa yang lahir hasil keimanannya kepada Allah swt.
Apabila melakukan kebaikan, beliau akan berasa ketenangan dan kelapangan jiwa.