Hati seorang Mukmin tidak pernah sunyi daripada rasa yang lahir hasil keimanannya kepada Allah swt.

Apabila melakukan kebaikan, beliau akan berasa ketenangan dan kelapangan jiwa.

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