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Program masjid perkasa kesejahteraan warga senja melalui kegiatan mingguan
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Program masjid perkasa kesejahteraan warga senja melalui kegiatan mingguan
Jun 5, 2026 | 5:30 AM
Program masjid perkasa kesejahteraan warga senja melalui kegiatan mingguan
Program penuaan aktif di Masjid Al-Muttaqin yang dijalankan selepas kuliah ‘Santunan Emas’ menggalakkan warga emas kekal sihat, aktif dan terlibat melalui pelbagai kegiatan menyeluruh. - Foto MASJID AL-MUTTAQIN
Program Santunan Emas merupakan satu inisiatif yang bertujuan menggalakkan warga emas mengamalkan lima aspek penuaan aktif iaitu kognitif, fizikal, sosial, pembelajaran dan kesukarelawanan.
Selepas mendapat suntikan rohani melalui kuliah hadis, jemaah berpeluang menyertai pelbagai kegiatan menarik bersama teman-teman melalui kerjasama pelbagai agensi kemasyarakatan.
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