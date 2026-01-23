Premium
Hidupkan masa Syaaban dengan amal soleh
Jan 23, 2026 | 5:30 AM
Apabila masuk Syaaban, para Muslim terdahulu akan menumpukan perhatian kepada mushaf dan membacanya dengan bersungguh-sungguh. - Foto PIXABAY
Allah swt bersumpah dengan masa dalam Surah al-‘Asr, suatu sumpah yang sangat besar nilainya, lalu Allah menegaskan bahawa manusia berada dalam kerugian.
Kerugian ini bukan kerana kekurangan harta atau kedudukan, tetapi kerana masa yang dikurniakan sering tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya.
