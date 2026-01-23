SPH Logo mobile
Hidupkan masa Syaaban dengan amal soleh

Hidayah
Hidupkan masa Syaaban dengan amal soleh

Jan 23, 2026
Jan 23, 2026 | 5:30 AM

Hidupkan masa Syaaban dengan amal soleh

Apabila masuk Syaaban, para Muslim terdahulu akan menumpukan perhatian kepada mushaf dan membacanya dengan bersungguh-sungguh.
Apabila masuk Syaaban, para Muslim terdahulu akan menumpukan perhatian kepada mushaf dan membacanya dengan bersungguh-sungguh. - Foto PIXABAY

Allah swt bersumpah dengan masa dalam Surah al-‘Asr, suatu sumpah yang sangat besar nilainya, lalu Allah menegaskan bahawa manusia berada dalam kerugian.

Kerugian ini bukan kerana kekurangan harta atau kedudukan, tetapi kerana masa yang dikurniakan sering tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya.

hidayahKELEBIHAN SYAABANBH LAB
