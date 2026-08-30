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Iman dan amal lindungi individu dari unsur negatif
Kekurangan dalam menuntut ilmu, mungkin menyebabkan sesetengah individu terisi dengan ideologi-ideologi berbahaya
Iman tanpa diiringi dengan amal yang soleh / yang baik belum terjamin menjadi iman yang murni suci. - Foto ISTOCKPHOTO
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Menyentuh tentang kes-kes yang berlaku kebelakangan ini tentang radikalisasi kendiri, saya ingin berkongsi, apa yang saya kira sebagai kekurangan dalam menuntut ilmu, yang mungkin menyebabkan sesetengah individu terisi dengan ideologi-ideologi merbahaya, dan cara mengatasinya.
Dalam tulisan minggu lalu telah dikongsikan suatu amalan untuk mendapat kekuatan kerohanian. Minggu ini penulis ingin mengetengahkan beberapa amalan lagi yang boleh diamalkan oleh para penuntut ilmu agar terpelihara dari hasil-hasil negatif.
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