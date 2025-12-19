Penulis, Ustaz Muhammad Ma’az Sallim. - Foto ihsan MUHAMMAD MA’AZ SALLIM
Seimbangkan tanggungjawab kerjaya dan keluarga dengan penuh amanah, agar setiap langkah menjadi ibadah dan sumber keberkatan. Dengan kesedaran dan niat ikhlas, setiap detik hidup kita dipenuhi rahmat Allah. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
Dunia hari ini bergerak begitu pantas.
Tuntutan semasa dalam usaha menyara kehidupan yang baik dan selesa semakin mencabar.