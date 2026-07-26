Dalam masyarakat berbilang bangsa dan agama seperti Singapura, keharmonian bukan sesuatu yang boleh diambil mudah.

Ia tidak lahir dengan sendiri, tetapi dibina melalui sikap saling menghormati, memahami perbezaan dan mengiktiraf maruah setiap insan.

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hidayahMasjid Al-Khair