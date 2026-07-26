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Keharmonian bermula dengan menghormati sesama insan
Keharmonian bermula dengan menghormati sesama insan
Nilai-nilai ini telah lama ditekankan oleh Islam melalui ajaran Al-Quran dan teladan Rasulullah saw
Keharmonian bermula dengan menghormati sesama insan
Keharmonian tidak lahir hanya melalui dasar atau sambutan tahunan. Ia bermula daripada perkara-perkara kecil yang dilakukan setiap hari – antaranya menghormati perbezaan, menyebarkan salam, berkongsi rezeki dan menjaga tutur kata. - Foto fail
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Jul 26, 2026 | 5:30 AM
Dalam masyarakat berbilang bangsa dan agama seperti Singapura, keharmonian bukan sesuatu yang boleh diambil mudah.
Ia tidak lahir dengan sendiri, tetapi dibina melalui sikap saling menghormati, memahami perbezaan dan mengiktiraf maruah setiap insan.
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