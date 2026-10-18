Kematian satu kepastian dalam kehidupan... Sudahkah kita bersedia hadapi alam barzakh?

Kematian satu kepastian dalam kehidupan... Sudahkah kita bersedia hadapi alam barzakh? Selagi masih hidup, masih ada kesempatan perbaiki iman, perbanyakkan amal soleh, memohon keampunan dan meninggalkan kebaikan yang bermanfaat kepada orang lain. Akhirnya persoalan lebih penting bukan sejauh mana kita ketahui alam barzakh tetapi sejauh mana kita persiapkan diri untuk menghadapinya

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