Kematian merupakan satu kepastian dalam kehidupan manusia.

Namun apabila kehilangan seseorang yang kita sayangi, kita sering diingatkan bahawa kehidupan didunia ini tidak kekal.

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