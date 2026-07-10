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Kompas rohani dalam era teknologi
Kompas rohani dalam era teknologi
Wasiat terakhir Nabi sebagai pedoman hadapi cabaran dunia moden
Kompas rohani dalam era teknologi
Di sebalik cabaran dunia moden seperti kecerdasan buatan (AI), ketidaktentuan sejagat dan tekanan terhadap institusi keluarga, ajaran Islam kekal menjadi panduan dalam membina masyarakat yang adil dan berakhlak. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
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Jul 10, 2026 | 5:30 AM
USTAZ SYAFIQ MARDI
Dalam keadaan dunia yang semakin tidak menentu, dengan gejolak politik, ketidaktentuan ekonomi serta kemunculan teknologi baharu seperti kecerdasan buatan (AI), sebagai ibu bapa yang memikul amanah besar dalam memelihara institusi keluarga, kita pasti tidak terlepas daripada berasa bimbang.
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