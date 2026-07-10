USTAZ SYAFIQ MARDI

Dalam keadaan dunia yang semakin tidak menentu, dengan gejolak politik, ketidaktentuan ekonomi serta kemunculan teknologi baharu seperti kecerdasan buatan (AI), sebagai ibu bapa yang memikul amanah besar dalam memelihara institusi keluarga, kita pasti tidak terlepas daripada berasa bimbang.

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