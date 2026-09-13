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Sekilas Berita
Ngaji bersama Al-Khair
Ngaji bersama Al-Khair
Foto MASJID AL-KHAIR
Sep 13, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Ngaji bersama Al-Khair
Pendaftaran kelas mengaji di Masjid Al-Khair bagi golongan dewasa sudah dibuka.
Kelas bagi modul 1 hingga 4 akan bermula pada 16 September .
Daripada Iqra’ hingga Al-Qur’an, mari belajar berperingkat bersama guru – tanpa tekanan, penuh bimbingan, dan di rumah Allah yang mulia.
Kerana tiada istilah “terlambat” untuk mula mengaji.
Daftar di: bit.ly/alk-ngajifizikal
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