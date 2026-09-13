Pendaftaran kelas mengaji di Masjid Al-Khair bagi golongan dewasa sudah dibuka.

Kelas bagi modul 1 hingga 4 akan bermula pada 16 September .

Daripada Iqra’ hingga Al-Qur’an, mari belajar berperingkat bersama guru – tanpa tekanan, penuh bimbingan, dan di rumah Allah yang mulia.