Perkahwinan bukan perjalanan yang sentiasa tenang.

Ada waktunya diisi kemesraan dan kegembiraan, namun ada juga masa yang menguji kesabaran, komunikasi dan keupayaan pasangan untuk terus memahami satu sama lain.

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