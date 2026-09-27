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Sekilas Berita
Rumah tangga aman jika suami isteri belajar urus perbezaan dengan ilmu, rahmah dan ihsan
Rumah tangga aman jika suami isteri belajar urus perbezaan dengan ilmu, rahmah dan ihsan
Perkahwinan bukan sentiasa tenang. Ada waktunya diisi kemesraan dan kegembiraan, namun ada juga masa yang menguji kesabaran, komunikasi dan keupayaan pasangan untuk terus memahami satu sama lain
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Foto FORUM BERSAMAMU
Foto FORUM BERSAMAMU
Sep 27, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Rumah tangga aman jika suami isteri belajar urus perbezaan dengan ilmu, rahmah dan ihsan
Perkahwinan bukan perjalanan yang sentiasa tenang.
Ada waktunya diisi kemesraan dan kegembiraan, namun ada juga masa yang menguji kesabaran, komunikasi dan keupayaan pasangan untuk terus memahami satu sama lain.
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