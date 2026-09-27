Rumah tangga aman jika suami isteri belajar urus perbezaan dengan ilmu, rahmah dan ihsan

Rumah tangga aman jika suami isteri belajar urus perbezaan dengan ilmu, rahmah dan ihsan Perkahwinan bukan sentiasa tenang. Ada waktunya diisi kemesraan dan kegembiraan, namun ada juga masa yang menguji kesabaran, komunikasi dan keupayaan pasangan untuk terus memahami satu sama lain

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