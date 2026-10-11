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Seimbangkan harta dunia sebagai amanah akhirat
Seimbangkan harta dunia sebagai amanah akhirat
Tidak salah menjadi kaya, asalkan tidak lupa memberi pada yang memerlukan.Tidak salah memakai pakaian indah asalkan bukan untuk bermegah. Tidak salah berbelanja asalkan tidak membazir. Manfaatkan apa yang perlu di dunia bagi kepentingan dan manfaat akhirat kita.
Foto ADOBE STOCK
Oct 11, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Seimbangkan harta dunia sebagai amanah akhirat
Nabi saw bersabda dalam satu hadis yang menggambarkan keadaan umatnya pada akhir zaman, di mana akan tiba suatu masa di mana umat Islam akan ditindas dan diserang oleh umat-umat lain.
Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi saw: “Adakah kerana jumlah kami sedikit ketika itu?”
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