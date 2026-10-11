Seimbangkan harta dunia sebagai amanah akhirat Tidak salah menjadi kaya, asalkan tidak lupa memberi pada yang memerlukan.Tidak salah memakai pakaian indah asalkan bukan untuk bermegah. Tidak salah berbelanja asalkan tidak membazir. Manfaatkan apa yang perlu di dunia bagi kepentingan dan manfaat akhirat kita.

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