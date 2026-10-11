Nabi saw bersabda dalam satu hadis yang menggambarkan keadaan umatnya pada akhir zaman, di mana akan tiba suatu masa di mana umat Islam akan ditindas dan diserang oleh umat-umat lain.

Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi saw: “Adakah kerana jumlah kami sedikit ketika itu?”

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