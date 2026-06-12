Topik diikutiPergi ke BHku
Cuti sekolah medan timba ilmu
Premium
Cuti sekolah medan timba ilmu
Bukan alasan henti belajar, malah peluang terbaik ibu bapa didik anak melalui pengalaman harian
Cuti sekolah medan timba ilmu
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jun 12, 2026 | 5:30 AM
USTAZ MUHAMMAD KHAIRANI BASIRAN
Musim cuti persekolahan Jun sudah pun tiba lagi – waktu apabila ibu bapa mengambil peluang berehat dan berjalan bersama keluarga.
Laporan berkaitan
Zuriat amanah dunia, saham akhiratJun 5, 2026 | 5:30 AM
Manfaatkan cuti sekolah dengan ilmu, amalJun 7, 2026 | 5:30 AM