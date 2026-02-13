Premium
Tangani keganasan rumah tangga berlandas syarak
Bina keluarga harmoni melalui nilai kasih sayang, pupuk rasa hormat
Menangani keganasan rumah tangga memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip belas kasihan dan keadilan dalam Islam. Keluarga yang harmoni dan penuh kasih sayang adalah asas membina masyarakat yang selamat dan sejahtera. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
Keganasan rumah tangga adalah isu sosial yang melangkaui budaya, agama dan sempadan.
Islam, yang sering disalah tafsir dalam hal ini, sebaliknya menekankan belas kasihan, keadilan dan kesucian ikatan kekeluargaan.
