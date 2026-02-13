SPH Logo mobile
Tangani keganasan rumah tangga berlandas syarak

Tangani keganasan rumah tangga berlandas syarak

Bina keluarga harmoni melalui nilai kasih sayang, pupuk rasa hormat
Feb 13, 2026 | 5:30 AM
Ustazah Dr Noraini Abdul Wahab
Ustazah Dr Noraini Abdul Wahab

Tangani keganasan rumah tangga berlandas syarak

Menangani keganasan rumah tangga memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip belas kasihan dan keadilan dalam Islam. Keluarga yang harmoni dan penuh kasih sayang adalah asas membina masyarakat yang selamat dan sejahtera. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO

Keganasan rumah tangga adalah isu sosial yang melangkaui budaya, agama dan sempadan.

Islam, yang sering disalah tafsir dalam hal ini, sebaliknya menekankan belas kasihan, keadilan dan kesucian ikatan kekeluargaan.

