Zuriat merupakan antara anugerah terbesar yang dikurniakan Allah swt kepada manusia.

Kehadiran anak bukan sekadar penyambung keturunan, bahkan menjadi amanah besar yang membawa tanggungjawab dunia dan akhirat.

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