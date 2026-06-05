Zuriat bukan sekadar penyambung keturunan, tetapi amanah besar yang membentuk masa depan umat di dunia dan akhirat melalui didikan iman, akhlak dan teladan ibu bapa, sebagaimana yang dikongsi pendakwah dari Indonesia, Habib Ali Zaenal Abidin Abu Bakar Al-Hamid (kanan), di dewan serba guna Masjid Sultan pada 10 Mei. Bersama beliau ialah Ustaz Syaaban Piperdy selaku moderator acara. - Foto MD SHAKIR MD JUHAIDI