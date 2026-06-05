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Zuriat amanah dunia, saham akhirat
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Zuriat amanah dunia, saham akhirat
Habib Ali Zaenal Abidin tekan kepentingan bentuk anak beriman melalui teladan ibu bapa, didikan akhlak dan sirah Nabi
Jun 5, 2026 | 5:30 AM
Zuriat amanah dunia, saham akhirat
Zuriat bukan sekadar penyambung keturunan, tetapi amanah besar yang membentuk masa depan umat di dunia dan akhirat melalui didikan iman, akhlak dan teladan ibu bapa, sebagaimana yang dikongsi pendakwah dari Indonesia, Habib Ali Zaenal Abidin Abu Bakar Al-Hamid (kanan), di dewan serba guna Masjid Sultan pada 10 Mei. Bersama beliau ialah Ustaz Syaaban Piperdy selaku moderator acara. - Foto MD SHAKIR MD JUHAIDI
Zuriat merupakan antara anugerah terbesar yang dikurniakan Allah swt kepada manusia.
Kehadiran anak bukan sekadar penyambung keturunan, bahkan menjadi amanah besar yang membawa tanggungjawab dunia dan akhirat.
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