Imbangi realiti kos jaga haiwan peliharaan

Ukur kemampuan sendiri, agar elak haiwan diabai di belakang hari
KucingKOS HIDUP MENINGKAT
Jan 25, 2026 | 5:30 AM

Empat daripada lima kucing milik penulis yang diselamatkan di jalanan semasa pandemik Covid-19. - Foto BM oleh SUHANA A. SAMAT

Baru-baru ini, saya membawa empat daripada lima kucing peliharaan saya ke klinik doktor haiwan untuk mendapatkan suntikan vaksin tahunan, ujian darah dan beberapa pemeriksaan rutin lain.

Saya juga membeli makanan kucing khusus bagi salah seekor kucing saya yang mempunyai masalah kurang lawas buang air kecil.

Laporan berkaitan
Lebih 24,000 kucing peliharaan diberi lesen sejak peraturan baru pada Sep 2024Feb 8, 2025 | 7:23 PM
NParks selamatkan kucing terabai dari flat di Bedok ReservoirJan 10, 2025 | 1:58 PM
KucingKOS HIDUP MENINGKAT
