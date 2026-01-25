Premium
Imbangi realiti kos jaga haiwan peliharaan
Ukur kemampuan sendiri, agar elak haiwan diabai di belakang hari
Jan 25, 2026 | 5:30 AM
Empat daripada lima kucing milik penulis yang diselamatkan di jalanan semasa pandemik Covid-19. - Foto BM oleh SUHANA A. SAMAT
Baru-baru ini, saya membawa empat daripada lima kucing peliharaan saya ke klinik doktor haiwan untuk mendapatkan suntikan vaksin tahunan, ujian darah dan beberapa pemeriksaan rutin lain.
Saya juga membeli makanan kucing khusus bagi salah seekor kucing saya yang mempunyai masalah kurang lawas buang air kecil.
