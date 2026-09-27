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Sekilas Berita
Internet, media sosial alat hebat tetapi perlu adab dan kepekaan sosial
Internet, media sosial alat hebat tetapi perlu adab dan kepekaan sosial
Ruang digital cerminan keperibadian, nilai kemanusiaan
Foto fail
Sep 27, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Internet, media sosial alat hebat tetapi perlu adab dan kepekaan sosial
Baru-baru ini, saya dan rakan-rakan mencuba nasib di TikTok ‘Live’ sekadar untuk bersuka ria dan berkenalan dengan rakan baru dalam talian.
Namun, keterujaan itu bertukar menjadi rasa tidak selesa apabila sesetengah penonton mula melampaui batas menilai penampilan fizikal kami, malah melemparkan komen berunsur gangguan seksual.
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