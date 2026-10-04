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Sekilas Berita
Kekal waspada agar tidak terjebak jadi mangsa penipuan
Kekal waspada agar tidak terjebak jadi mangsa penipuan
Masih banyak usaha perlu dilakukan bagi tingkat kesedaran di sebalik kerugian jutaan dolar warga
Foto fail
Oct 4, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Kekal waspada agar tidak terjebak jadi mangsa penipuan
Beberapa bulan lalu, saya menerima panggilan daripada seorang ‘pegawai UnionPay’ yang bertanya sama ada saya ingin menyambung pelan insurans kemalangan.
Kononnya, pelan itu diberikan secara percuma sebelum ini, tetapi kini saya perlu membayar premium sebanyak $750.
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