Beberapa bulan lalu, saya menerima panggilan daripada seorang ‘pegawai UnionPay’ yang bertanya sama ada saya ingin menyambung pelan insurans kemalangan.

Kononnya, pelan itu diberikan secara percuma sebelum ini, tetapi kini saya perlu membayar premium sebanyak $750.

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