Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Kolej Pengajian Islam S’pura mampu lahir lulusan kosmopolitan dalam pergaulan, teguh dalam akidah

Pelajar yang bakal melanjutkan pengajian di Kolej Pengajian Islam Singapura (SCIS) akan mempunyai kampus sendiri di Rochor, bersebelahan kampus baru Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura (SUSS) yang akan dibangunkan. - Foto fail

Pelajar yang bakal melanjutkan pengajian di Kolej Pengajian Islam Singapura (SCIS) akan mempunyai kampus sendiri di Rochor, bersebelahan kampus baru Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura (SUSS) yang akan dibangunkan. - Foto fail

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Kolej Pengajian Islam S’pura mampu lahir lulusan kosmopolitan dalam pergaulan, teguh dalam akidah

Kolej Pengajian Islam S’pura mampu lahir lulusan kosmopolitan dalam pergaulan, teguh dalam akidah Pendidikan Islam dalam era pasca-normal mesti jadi benteng akidah, jambatan sosial secara serentak

Makalah tulisan Encik Mohamad Imran Mohd Taib bertajuk Potensi Kolej Pengajian Islam S’pura: Belajar daripada sejarah kosmopolitanisme Islam yang diterbitkan dalam Berita Harian (6 Februari 2026) membincangkan perspektif masa depan pendidikan Islam di Singapura melalui lensa sejarah kosmopolitanisme tamadun Islam.

Artikel ini menekankan bahawa tradisi madrasah dan institusi keilmuan Islam pada zaman awal tidak memisahkan secara dikotomi antara ilmu “Islam” dan “sekular”.

Sebaliknya, ilmu berkembang dalam suasana keterbukaan intelektual yang membolehkan interaksi lintas tamadun.

Dari perspektif kontemporari, penulisan ini hadir dalam era pasca-normal, iaitu zaman yang dicirikan oleh ketidakpastian, kompleksiti, kepelbagaian nilai dan ketegangan epistemologi.

Artikel ini menegaskan bahawa sejarah kosmopolitanisme Islam boleh dijadikan model rujukan bagi pembangunan Kolej Pengajian Islam Singapura (SCIS), namun pelaksanaannya harus selari dengan prinsip Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah (ASWJ), tradisi perdana Islam di Alam Melayu dan Singapura.

Analisis kritis artikel merangkumi lima fokus utama: Latar era pasca-normal; prinsip ASWJ dalam ilmu, kosmopolitanisme dan hubungan dengan bukan Islam; kekuatan artikel dari sudut keserasian dengan tradisi ASWJ; titik kritis yang memerlukan penjelasan; serta implikasi terhadap SCIS dalam masyarakat majmuk.

Kewaspadaan pada era pasca-normal

Era pasca-normal digambarkan sebagai zaman perubahan pantas, tidak linear dan kompleks.

Kepastian yang pernah menjadi asas sistem sosial dan intelektual kini terhakis, digantikan oleh tahap ketidakpastian tinggi, kepelbagaian nilai, dan ketegangan antara autoriti tradisional dengan demokratisasi maklumat melalui teknologi digital.

Dalam konteks dunia Islam, era ini menimbulkan cabaran besar kepada struktur pemikiran dan autoriti keagamaan.

Fragmentasi autoriti berlaku melalui media sosial, membolehkan sesiapa sahaja menyampaikan pandangan agama tanpa disiplin keilmuan yang mantap.

Kecenderungan relativisme epistemologi turut muncul, mempertikaikan kewujudan kebenaran mutlak, sementara ketegangan antara identiti agama dan tuntutan kewarganegaraan moden meningkat.

Ideologi global seperti liberalisme radikal atau fundamentalisme eksklusif menambah polarisasi wacana keagamaan.

Dalam konteks Singapura, negara kosmopolitan dan sekular dengan komuniti Muslim minoriti, cabaran ini lebih kompleks.

Pendidikan Islam bukan sekadar soal kurikulum, tetapi turut berkait dengan pembinaan identiti, integrasi sosial dan kestabilan masyarakat.

Artikel Encik Mohamad Imran menyeru agar sejarah kosmopolitanisme Islam digunakan sebagai model, tetapi penerapan konsep ini mesti diperhalusi selaras dengan manhaj ASWJ.

Benteng doktrin Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah (ASWJ)

Doktrin ASWJ menyediakan kerangka epistemologi yang komprehensif dalam menilai gagasan kosmopolitanisme.

ASWJ merangkumi akidah berasaskan Ash‘ari atau Maturidi, syariah berpegang kepada mazhab fiqh muktabar, dan tasawuf yang menekankan penyucian jiwa (tazkiyah al-nafs) dalam kerangka syariah.

Prinsip wasatiyyah (keseimbangan) ditegaskan, menyeimbangkan antara tekstualisme dan rasionalisme, serta menekankan konsep jama‘ah untuk memelihara kesatuan umat dan kestabilan sosial.

Dalam kerangka ASWJ, ilmu merupakan kesatuan berpaksikan tauhid; ilmu sahih diukur berdasarkan wahyu, manakala akal berfungsi sebagai alat memahami dan mengembangkan makna dalam batas syarak.

Kosmopolitanisme Islam yang diterima ialah yang tidak menjejaskan tauhid, akidah atau batas syariah, serta tidak membawa relativisme kebenaran.

Keterbukaan intelektual dan interaksi global mesti berakar pada keyakinan akidah yang kukuh dan disiplin syariah yang jelas.

Pensejajaran dengan tradisi ASWJ

Artikel ini mempunyai beberapa kekuatan yang selari dengan tradisi ASWJ.

Pertama, penegasan tentang kesatuan ilmu menegaskan bahawa pada zaman awal Islam, tiada pemisahan mutlak antara ilmu “Islam” dan “sekular”.

Pandangan ini sejalan dengan tokoh klasik seperti al-Ghazali dan Fakhr al-Din al-Razi, yang mengiktiraf kepentingan ilmu rasional (‘aqli) selaras dengan ilmu naqli.

Akal bukan pesaing wahyu, tetapi alat memahami dan mengembangkan kefahaman terhadap ciptaan Allah.

Disiplin ilmu seperti perubatan, astronomi, matematik dan falsafah berkembang dalam kerangka tauhid, bukan sekularisme.

Dalam tradisi ASWJ, kesatuan ilmu bermaksud semua cabang ilmu tunduk kepada maqasid syariah dan selaras dengan akidah, dan artikel tersebut menekankan bahawa ilmu harus dimanfaatkan untuk kebaikan umat tanpa dikotomis antara “agama” dan “bukan agama”.

Penapisan dan kemurnian ilmu

Kedua, artikel menekankan keterbukaan dan interaksi lintas tamadun.

Islam sejarahnya telah berinteraksi dengan tamadun Yunani, Parsi dan Kristian Timur, mengambil manfaat daripada ilmu bukan Islam selagi tidak bercanggah dengan akidah dan syariah.

Era Abbasiyyah misalnya menyaksikan para ulama menterjemah dan mengkaji karya Yunani secara aktif tanpa menggadaikan prinsip tauhid.

Prinsip critical appropriation menekankan penapisan dan penyesuaian, bukan penerimaan mutlak.

Artikel juga menolak sikap eksklusivisme dan pengasingan diri dari masyarakat luas.

Dalam perspektif ASWJ, sikap ghuluw atau melampau ditolak kerana menimbulkan ketegangan dan penyempitan ruang dakwah.

Konsep wasatiyyah menegaskan keseimbangan dalam beragama; interaksi sosial dengan masyarakat majmuk seperti Singapura adalah dibenarkan dan bahkan digalakkan, selagi akidah dan syariah tidak dikompromi.

Titik kritis menuntut penjelasan

Walaupun artikel mempunyai banyak kekuatan, terdapat titik kritis yang perlu penjelasan.

Pertama, istilah “kosmopolitanisme” dalam wacana moden sering dikaitkan dengan pluralisme agama dan relativisme kebenaran, yang boleh menimbulkan salah faham jika tidak dibingkai secara teologi.

Dalam manhaj ASWJ, Islam adalah kebenaran mutlak bersumber wahyu, dan hormat terhadap penganut agama lain tidak bermakna pengiktirafan teologi mereka.

Kedua, artikel menekankan keterbukaan ilmu dan interaksi disiplin, tetapi dalam era pasca-normal, krisis autoriti menjadi cabaran utama.

ASWJ menekankan kepentingan sanad, turath dan disiplin keilmuan; ilmu tidak boleh diambil secara bebas tanpa bimbingan ulama muktabar dan kerangka usul yang jelas.

Keterbukaan yang tanpa disiplin epistemologi bercanggah dengan manhaj ASWJ.

Ketiga, integrasi ilmu bukan sekadar penggabungan mekanikal, tetapi penyusunan ilmu berasaskan maqasid syariah.

Tanpa kerangka ini, ilmu boleh membawa kepada liberalisme radikal, skeptisisme atau sekularisasi nilai.

Integrasi dalam kerangka ASWJ mesti berpaksikan tauhid dan tujuan syariah, bukan neutral nilai.

Panduan Praktikal SCIS

Dalam konteks SCIS, artikel memberikan panduan praktikal.

Pertama, kurikulum harus berteraskan tauhid, di mana semua disiplin termasuk sains sosial, psikologi dan kajian antara agama dibingkai dalam epistemologi tauhid.

Penilaian setiap disiplin berdasarkan keserasian dengan wahyu dan maqasid syariah memastikan keterbukaan intelektual tidak membawa sekularisasi pemikiran.

Kedua, penguasaan turath dan sanad tidak boleh dikompromi.

Mahasiswa mesti menguasai akidah Ash‘ari atau Maturidi, fiqh mazhab muktabar, usul fiqh, serta tasawuf Sunni.

Tanpa asas ini, kosmopolitanisme menjadi longgar dan mudah terdedah kekeliruan.

Ketiga, dialog antara agama penting dalam masyarakat majmuk, tetapi mesti dilakukan dengan keyakinan akidah, batas teologi jelas, dan adab ilmiah tinggi.

ASWJ membenarkan dialog sosial dan keharmonian, tetapi menolak pluralisme teologis yang menyamakan semua agama dari segi kebenaran akidah.

Dengan pendekatan ini, SCIS mampu melahirkan graduan yang kosmopolitan dalam pergaulan, tetapi teguh dalam akidah.

Kesimpulan

Kesimpulannya, artikel Encik Mohamad Imran menyajikan wacana penting bagi pendidikan Islam dalam era pasca-normal dan masyarakat majmuk Singapura.

Ia mengangkat warisan kosmopolitanisme tamadun Islam sebagai model keterbukaan intelektual dan integrasi sosial.

Dari perspektif ASWJ, banyak gagasan artikel selari dengan prinsip wasatiyyah, kesatuan ilmu, dan interaksi lintas tamadun.

Namun, kosmopolitanisme perlu dijelaskan supaya tidak tergelincir kepada relativisme atau pluralisme teologis yang menentang prinsip tauhid.

Pendidikan Islam dalam era pasca-normal mesti menjadi benteng akidah dan jambatan sosial secara serentak.

SCIS menghadapi cabaran membina generasi yang kosmopolitan dalam interaksi sosial, tetapi teguh dalam akidah; terbuka dalam dialog, tetapi jelas dalam prinsip; moden dalam metodologi, tetapi berakar dalam turath.

Hanya dengan keseimbangan ini, kosmopolitanisme Islam dapat dihidupkan kembali dalam bentuk autentik, selari dengan manhaj ASWJ dan relevan dengan realiti masyarakat majmuk Singapura.