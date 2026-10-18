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Sekilas Berita
Mental remaja: Rawat jiwa sepi dengan empati
Mental remaja: Rawat jiwa sepi dengan empati
Di sebalik prasarana canggih, rombakan struktur persekitaran dan anjakan paradigma secara holistik semakin perlu
Foto JANAAN AI
Oct 18, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Mental remaja: Rawat jiwa sepi dengan empati
Hampir dua dekad lalu, seorang teman pernah berkongsi bagaimana beliau terpaksa bergegas pulang ke rumah kerana anak remaja perempuannya baru sahaja menelan banyak Panadol.
Saya juga pernah mewawancara seorang ayah sedekad lalu yang mendapati anak bongsunya cenderung mengelar pergelangan tangan.
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