Topik diikutiPergi ke BHku
Beri ruang selamat kepada kanak-kanak bermain, bergaul bersama jiran
Beri ruang selamat kepada kanak-kanak bermain, bergaul bersama jiran
Lebih tolak ansur antara jiran penting bagi pastikan flat kejiranan mesra kanak-kanak
Beri ruang selamat kepada kanak-kanak bermain, bergaul bersama jiran
Di mana lagi yang boleh dianggap ruang selamat untuk kanak-kanak bermain dan bersosial jika tidak di tempat-tempat yang sepatutnya menjadi ruang dikongsi sama dalam kehidupan berjiran, kata penulis. - Foto JANAAN AI
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jul 12, 2026 | 5:30 AM
Baru-baru ini, beberapa ahli keluarga saya mengunjungi rumah saya pada hujung minggu.
Anak saya yang berumur empat tahun dan anak-anak saudara yang berumur lima tahun dan dua tahun pun bermain bersama.
Laporan berkaitan
Lelaki hilang sabar tendang pagar, maki kerana tak tahan anak jiran bisingApr 7, 2026 | 7:13 PM
Siapa boleh hentikan bunyi bising dari rumah sebelah?Jan 29, 2026 | 8:10 PM