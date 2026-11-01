Bolehkah kita ‘bermalas’ pada hujung minggu tanpa rasa ‘fomo’?

Bolehkah kita ‘bermalas’ pada hujung minggu tanpa rasa ‘fomo’? Pastikan luang masa hujung minggu untuk rehat dan ‘recharge’; tidak terkejar-kejar jadikan hujung minggu satu lagi senarai tugasan yang mesti diselesaikan

Foto ihsan AMIRA SYAHEERA AZLAN