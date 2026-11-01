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Sekilas Berita
Bolehkah kita ‘bermalas’ pada hujung minggu tanpa rasa ‘fomo’?
Bolehkah kita ‘bermalas’ pada hujung minggu tanpa rasa ‘fomo’?
Pastikan luang masa hujung minggu untuk rehat dan ‘recharge’; tidak terkejar-kejar jadikan hujung minggu satu lagi senarai tugasan yang mesti diselesaikan
Foto ihsan AMIRA SYAHEERA AZLAN
Nov 1, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Bolehkah kita ‘bermalas’ pada hujung minggu tanpa rasa ‘fomo’?
Jika saya bangun pada 2.30 petang, rasanya separuh hari Sabtu saya sudah terbuang.
Rasa macam dah kehilangan sebahagian daripada masa hujung minggu yang berharga.
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