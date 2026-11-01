Jika saya bangun pada 2.30 petang, rasanya separuh hari Sabtu saya sudah terbuang.

Rasa macam dah kehilangan sebahagian daripada masa hujung minggu yang berharga.

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