Sudah beberapa minggu negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura, diselubungi selimut jerebu yang tebal.

Kali terakhir jerebu seteruk itu melanda Singapura adalah pada 2015, apabila Indeks Pencemaran Udara (PSI) tiga jam mencecah 341, atau tahap amat berbahaya, dan membawa kepada penutupan sekolah waktu itu.