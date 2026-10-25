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Sekilas Berita
Krisis jerebu tidak perlu cetus isu diplomatik
Krisis jerebu tidak perlu cetus isu diplomatik
Harus diatasi bersama demi kesejahteraan semua
Foto AFP
Oct 25, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Krisis jerebu tidak perlu cetus isu diplomatik
Sudah beberapa minggu negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura, diselubungi selimut jerebu yang tebal.
Kali terakhir jerebu seteruk itu melanda Singapura adalah pada 2015, apabila Indeks Pencemaran Udara (PSI) tiga jam mencecah 341, atau tahap amat berbahaya, dan membawa kepada penutupan sekolah waktu itu.
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