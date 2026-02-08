SPH Logo mobile
Peraturan skuter mobiliti baru tingkat rasa selamat

Feb 8, 2026 | 5:30 AM

Mulai 1 Jun 2026, pengguna alat mobiliti peribadi (PMA) seperti skuter mobiliti tiga roda, perlu mendapatkan sijil keperluan perubatan, walau beberapa kumpulan pengguna, seperti warga emas berusia 70 tahun dan ke atas dikecualikan. - Foto fail

Undang-undang baru bagi mengawal penggunaan skuter mobiliti yang digunakan di laluan pejalan kaki melegakan dan mengurangkan risiko keselamatan, terutama bagi kanak-kanak dan warga emas.

Namun ada keperluan untuk memperhalus pelaksanaannya supaya tidak memberatkan pengguna secara keterlaluan.

