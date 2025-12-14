SPH Logo mobile
Pandangan
Lebih perlindungan bagi haiwan peliharaan yang terabai

Dec 14, 2025 | 5:30 AM
Lidah pengarang
Lidah pengarang -

Bekalan haiwan peliharaan seperti kucing dan anjing daripada penternak dan pemilik haiwan peliharaan yang mengabaikan haiwan peliharaan masing-masing  menarik perhatian media minggu lalu berikutan masalah yang membelenggu Animal Lovers League (ALL).

ALL, sebuah pertubuhan bukan pemerintah yang menyifatkan dirinya sebagai kumpulan penyelamat haiwan menanggung bayaran tertunggak untuk sewa premis – sekitar $500,000 – serta bil doktor haiwan dan kini terpaksa melepaskan premisnya yang terletak di Sungei Tengah, berhampiran Choa Chu Kang.

