Baru-baru ini, semasa menaiki teksi, pemandunya berkongsi rasa kagum terhadap semangat kekeluargaan masyarakat Melayu.

Beliau perhatikan, setiap kali hujung minggu atau cuti umum, pantai-pantai di sini pasti meriah dengan keluarga Melayu yang berkumpul untuk berkelah.

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