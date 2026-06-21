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Realiti cuti-cuti di negara sendiri
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Realiti cuti-cuti di negara sendiri
Perlu usaha pastikan harga daya tarikan utama di S’pura tidak terlalu tinggi sehingga di luar jangkauan warga
Realiti cuti-cuti di negara sendiri
Singapore Oceanarium antara daya tarikan di Singapura yang harga tiket masuk agak mahal iaitu $55 bagi orang dewasa dan $43 untuk kanak-kanak. - Foto SINGAPORE OCEANARIUM
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Jun 21, 2026 | 5:30 AM
Baru-baru ini, semasa menaiki teksi, pemandunya berkongsi rasa kagum terhadap semangat kekeluargaan masyarakat Melayu.
Beliau perhatikan, setiap kali hujung minggu atau cuti umum, pantai-pantai di sini pasti meriah dengan keluarga Melayu yang berkumpul untuk berkelah.
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