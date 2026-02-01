SPH Logo mobile
‘Saya orang India, saya juga orang Melayu’

Pandangan
‘Saya orang India, saya juga orang Melayu’

bangsa, Budaya, catatan wartawan, kad pengenalan, Melayu, India
Feb 1, 2026 | 5:30 AM
NUR FATHIN AWALLUDIN
NUR FATHIN AWALLUDIN

‘Saya orang India, saya juga orang Melayu’

Satu kajian Pew mendapati orang dewasa berbilang kaum mungkin mempunyai pendekatan yang lebih terbuka dan memahami terhadap orang daripada kaum dan budaya lain. 
Satu kajian Pew mendapati orang dewasa berbilang kaum mungkin mempunyai pendekatan yang lebih terbuka dan memahami terhadap orang daripada kaum dan budaya lain.

Baru-baru ini, saya menyertai satu panel dalam talian yang membincangkan kepelbagaian persahabatan di Singapura.

Sambil membaca soalan-soalan yang diajukan peserta lain di ‘pigeonhole’, salah satu soalan menarik minat saya.

bangsaBudayacatatan wartawankad pengenalanMelayuIndia
