Premium
‘Saya orang India, saya juga orang Melayu’
Feb 1, 2026 | 5:30 AM
Satu kajian Pew mendapati orang dewasa berbilang kaum mungkin mempunyai pendekatan yang lebih terbuka dan memahami terhadap orang daripada kaum dan budaya lain. - Foto ISTOCKPHOTO
Baru-baru ini, saya menyertai satu panel dalam talian yang membincangkan kepelbagaian persahabatan di Singapura.
Sambil membaca soalan-soalan yang diajukan peserta lain di ‘pigeonhole’, salah satu soalan menarik minat saya.
Laporan berkaitan
Mencari keintiman dalam dunia yang semakin digitalJan 25, 2026 | 3:00 PM
Ruang sendiri, damai di hatiJan 4, 2026 | 5:30 AM
Makin dewasa, makin sedikit kawan...Dec 21, 2025 | 5:30 AM