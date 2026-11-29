Selesai sudah satu debaran.

Kini bermula pula satu dilema.

Begitulah perasaan ramai ibu bapa yang anak mereka menerima keputusan Peperiksaan Tamat Sekolah Rendah (PSLE) pada 24 November lalu.

Saya juga tidak terkecuali.

Keputusan yang diperoleh anak saya merupakan satu pencapaian yang kami sekeluarga syukuri dan yang membuka pilihan sekolah menengah yang agak luas baginya.

Sebagai seorang bapa, saya gembira melihat hasil usahanya.

Namun, kegembiraan itu segera disusuli beberapa persoalan.

Sekolah manakah yang harus dipilih?

Pilihan untuk anda Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.

Apakah yang harus menjadi pertimbangan utama?

Dan, lebih penting lagi, apakah sebenarnya yang saya harapkan daripada empat tahun persekolahannya yang akan datang?

Ironinya, mempunyai lebih banyak pilihan tidak semestinya memudahkan kita membuat keputusan.

Saya menerima dan menghayati sepenuhnya gagasan bahawa setiap sekolah adalah sekolah yang baik.

Namun, setiap sekolah juga mempunyai budaya, kekuatan, tradisi dan persekitaran yang berbeza.

Setiap anak pula mempunyai minat, keperibadian dan potensi yang tersendiri.

Mencari keserasian antara kedua-duanya bukanlah sesuatu yang mudah.

Melangkaui pencapaian akademik

Sebagai ibu bapa, mudah untuk kita terperangkap dalam perbincangan mengenai reputasi sekolah, mata kemasukan dan rekod pencapaian akademik.

Tidak salah mempertimbangkan semua itu.

Namun, semakin saya memikirkan perjalanan pendidikan anak saya, semakin saya tertarik dengan perkara yang tidak tercatat dalam slip keputusan peperiksaan.

Adakah sekolah itu akan memberinya peluang mencuba sesuatu yang di luar kebiasaannya?

Adakah dia akan didedahkan kepada cabaran dunia sebenar, diberi ruang memimpin, belajar daripada kegagalan dan bekerjasama dengan mereka yang mempunyai latar belakang serta pandangan hidup yang berbeza?

Adakah dia akan berpeluang mengenali dunia yang lebih luas daripada lingkungan kehidupan yang biasa baginya?

Dalam dunia yang semakin berubah, apatah lagi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI), kecemerlangan akademik sahaja tidak mencukupi.

Keupayaan menyesuaikan diri, berkomunikasi, membina hubungan dan memahami manusia di sekelilingnya akan menjadi semakin penting.

Semua ini sukar diukur menerusi gred peperiksaan, tetapi besar nilainya dalam kehidupan.

Persahabatan sebagai modal sosial

Satu lagi pertimbangan yang semakin mendapat perhatian saya ialah peluang membina rangkaian persahabatan dan hubungan yang berkekalan, lagi saling memanfaatkan.

Apabila mengenang perjalanan hidup sendiri, kita mungkin menyedari bahawa sebahagian daripada hubungan yang paling bermakna dalam kehidupan bermula di bangku sekolah.

Rakan yang dahulu duduk di sebelah kita di dalam bilik darjah mungkin suatu hari nanti menjadi tempat kita mendapatkan nasihat, bertukar fikiran atau bekerjasama dalam sesuatu usaha.

Ada juga persahabatan yang sekadar menjadi tempat kita berkongsi suka dan duka sepanjang kehidupan.

Dalam beberapa perbincangan mengenai kemajuan masyarakat Melayu/Islam kebelakangan ini, soal modal sosial turut mendapat perhatian.

Selain pendidikan, kemahiran dan kedudukan ekonomi, keluasan rangkaian perhubungan seseorang juga boleh mempengaruhi peluang yang tersedia kepadanya.

Seseorang mungkin mempunyai bakat dan kelayakan yang baik, tetapi tanpa pendedahan kepada lingkungan yang lebih luas, dia mungkin tidak mengetahui bahawa peluang tertentu sebenarnya wujud.

Bagi masyarakat kita, saya rasa usaha memperluas modal sosial wajar diberikan perhatian seiring dengan usaha meningkatkan pencapaian akademik.

Sekolah merupakan antara tempat yang baik untuk memulakan usaha tersebut.

Ini bukan bermakna kita harus memilih sekolah berdasarkan kedudukan sosial keluarga pelajarnya, atau mengharapkan anak menjalin persahabatan semata-mata demi manfaat pada masa hadapan.

Semestinya, persahabatan itu bukan suatu urus niaga.

Sebaliknya, saya berharap anak saya dapat membina persahabatan yang merentasi batas kaum, agama, kedudukan ekonomi dan latar belakang kehidupan.

Saya mahu dia belajar daripada pengalaman orang lain, memahami realiti yang berbeza daripada realitinya sendiri dan, pada masa yang sama, yakin membawa identitinya ke mana sahaja dia pergi.

Aspirasi siapa sebenarnya?

Namun, di tengah-tengah segala pertimbangan ini, ada satu persoalan yang perlu saya ajukan kepada diri sendiri.

Adakah saya sedang memilih sekolah bagi anak saya, atau untuk memenuhi aspirasi saya sendiri sebagai seorang bapa?

Sebagai ibu bapa, kita tentunya mahu membuka sebanyak mungkin pintu buat anak-anak kita.

Tetapi merekalah yang akan melangkah masuk pintu tersebut, menjalani kehidupan seharian di sekolah, membina persahabatan dan mencari tempat mereka dalam dunia.

Suara mereka juga harus didengar.

Mungkin sekolah yang paling sesuai bukanlah sekolah yang paling mengagumkan di mata orang, tetapi sekolah yang membolehkan anak kita berkembang dengan penuh keyakinan, menyemarakkan rasa ingin tahu dan mencetuskan kegembiraan.

Buat masa ini, kami sekeluarga masih mempunyai beberapa perkara untuk dibincangkan sebelum pilihan sekolah perlu dimuktamadkan esok, 30 November.

Apa pun pilihannya nanti, saya berharap apabila dia meninggalkan sekolah menengah kelak, dia bukan sahaja membawa pulang sijil dengan keputusan yang baik.

Saya berharap dia turut membawa bersamanya pengalaman yang memperkaya jiwa, persahabatan yang berkekalan, pandangan hidup yang lebih luas dan keberanian untuk melangkah ke dunia yang belum dikenalinya.

Kerana pendidikan yang baik bukan sekadar membuka pintu ke institusi pendidikan seterusnya. Ia juga membuka pintu kepada kehidupan.

Selamat melangkah ke lembaran baharu buat semua murid yang baru mendapatkan keputusan PSLE dan ibu bapa yang mendampingi mereka.