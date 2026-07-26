Beberapa kenalan sebaya saya (berusia lewat 50-an tahun) sudah ada yang bersara.

Ada yang terus bersara tanpa melakukan apa-apa tugas.

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