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Usia bersara yang sesuai? Tepuk dada tanya selera
Usia bersara yang sesuai? Tepuk dada tanya selera
Perlu bangunkan dana persaraan, jaga kesihatan agar dapat meniti usia senja dengan penuh bermakna
Usia bersara yang sesuai? Tepuk dada tanya selera
Perubahan kepada usia persaraan tidak menjejas usia layak bagi seseorang contohnya mengeluarkan wang daripada Tabung Simpanan Pekerja (CPF), kelayakan pembayaran CPF LIFE, atau perkara lain berkaitan dengan CPF. - Foto ZAOBAO
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Jul 26, 2026 | 5:30 AM
Beberapa kenalan sebaya saya (berusia lewat 50-an tahun) sudah ada yang bersara.
Ada yang terus bersara tanpa melakukan apa-apa tugas.
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