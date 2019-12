HARUNG PENGALAMAN PAHIT: Kapal pelesiran Royal Caribbean International Ovation of the Seas tiba di Pelabuhan Sydney dari New Zealand dengan membawa sebahagian pelancong yang berkunjung ke White Island di New Zealand semasa letusan gunung berapi ketika kapal itu melawat kawasan berkenaan. Seramai 18 orang dilaporkan terkorban ekoran letupan gunung berapi di pulau itu pada 9 Disember 2019. - Foto EPA-EFE