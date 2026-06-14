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Renungan diri bermanfaat untuk kanak-kanak, orang dewasa
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Renungan diri bermanfaat untuk kanak-kanak, orang dewasa
Perkongsian anak semasa pertemuan dengan guru dapat diambil iktibar
Renungan diri bermanfaat untuk kanak-kanak, orang dewasa
Perkongsian si cilik mengenai perkara yang boleh diperbaiki, daya tahan, motivasi diri dan rasa syukur bukan hanya relevan di sekolah, malah di tempat kerja, di rumah dan dalam kehidupan seharian. - Foto hiasan ADOBE STOCK
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Jun 14, 2026 | 5:30 AM
Baru-baru ini, saya ke sekolah rendah anak sulung saya buat kali pertama bagi menghadiri pertemuan ibu bapa dan guru, atau parent-teacher meeting (PTM).
Setelah beberapa tahun menghadiri PTM di prasekolah, saya teruja melihat bagaimana ia dijalankan di sekolah rendah.
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