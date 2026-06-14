Baru-baru ini, saya ke sekolah rendah anak sulung saya buat kali pertama bagi menghadiri pertemuan ibu bapa dan guru, atau parent-teacher meeting (PTM).

Setelah beberapa tahun menghadiri PTM di prasekolah, saya teruja melihat bagaimana ia dijalankan di sekolah rendah.

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