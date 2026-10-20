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Sekilas Berita
Sembang-Sembang Santunan Emas
Sembang-Sembang Santunan Emas
Oct 20, 2026 | 5:24 PM
Sekilas Berita
Sembang-Sembang Santunan Emas
Memahami kehilangan. Mengurus kesedihan. Menemui kekuatan untuk melangkah ke hadapan.
Peserta akan diperkenalkan kepada pelbagai bentuk dan tahap kesedihan yang mungkin dialami, bagaimana untuk mengenal pasti kesannya terhadap diri sendiri dan orang sekeliling, serta langkah-langkah yang boleh membantu seseorang melalui fasa tersebut dengan lebih baik.
Program akan dikendalikan dalam Bahasa Melayu dan perkhidmatan jurubahasa isyarat disediakan.
Butiran Acara
Tarikh: Sabtu, 31 Oktober 2026
Masa:10 pagi - 1 tengah hari
Lokasi: Dewan Solat Utama, Masjid Al-Muttaqin
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