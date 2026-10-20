Memahami kehilangan. Mengurus kesedihan. Menemui kekuatan untuk melangkah ke hadapan.



Peserta akan diperkenalkan kepada pelbagai bentuk dan tahap kesedihan yang mungkin dialami, bagaimana untuk mengenal pasti kesannya terhadap diri sendiri dan orang sekeliling, serta langkah-langkah yang boleh membantu seseorang melalui fasa tersebut dengan lebih baik.



Program akan dikendalikan dalam Bahasa Melayu dan perkhidmatan jurubahasa isyarat disediakan.



Butiran Acara

Tarikh: Sabtu, 31 Oktober 2026

Masa:10 pagi - 1 tengah hari

Lokasi: Dewan Solat Utama, Masjid Al-Muttaqin