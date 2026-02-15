SPH Logo mobile
Adik ada disgrafia

Adik ada disgrafia

karyaCerpen
Feb 15, 2026 | 5:30 AM
Nazariah Nasir
Nazariah Nasir

Adik ada disgrafia

Disgrafia ialah masalah pembelajaran yang menjejaskan keupayaan menulis, menaip dan kemampuan mengeja,”
Disgrafia ialah masalah pembelajaran yang menjejaskan keupayaan menulis, menaip dan kemampuan mengeja,"

Adik menangis tidak henti-henti sehingga matanya bengkak. Apabila pulang dari sekolah, Adik akan ke biliknya lalu bersembunyi di sudut meja belajarnya. Sudah puas kami sekeluarga menanyakan masalah Adik, namun Adik diam membisu seribu bahasa.

“Adik sakit perut ke?” tanya ibu ingin tahu.

