Adik ada disgrafia
Feb 15, 2026 | 5:30 AM
Disgrafia ialah masalah pembelajaran yang menjejaskan keupayaan menulis, menaip dan kemampuan mengeja,” - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
Adik menangis tidak henti-henti sehingga matanya bengkak. Apabila pulang dari sekolah, Adik akan ke biliknya lalu bersembunyi di sudut meja belajarnya. Sudah puas kami sekeluarga menanyakan masalah Adik, namun Adik diam membisu seribu bahasa.
“Adik sakit perut ke?” tanya ibu ingin tahu.
