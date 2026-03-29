Udara senja di kawasan flat lama dua bilik terasa suram, seolah-olah menanggung beban yang lama di hati Mak Yam, yang duduk termenung di lorong sempit di hadapan unit kecilnya. Dari kejauhan, kedengaran suara kanak-kanak ketawa dan berlari-lari di taman permainan, namun irama riang itu hanya menambah perit yang menghiris hati Mak Yam.

Dia tahu anak-anaknya, Faiz dan Farah, tidak berani keluar rumah tanpanya di sisi kerana takut bertembung dengan ayah mereka yang mudah marah. Dia memandang pintu rumah yang terbuka separuh, melihat Faiz yang berusia 10 tahun dan Farah, lapan tahun, tidur lena di atas tilam lipat di lantai. Rumah kecil itu telah menjadi saksi bisu kepada ribuan pertengkaran serta tangisan, dan dinding nipis itu seolah-olah tidak mampu menyimpan rahsia, dengan setiap kemarahan tetap menembusinya.