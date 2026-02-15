SPH Logo mobile
Bahasa & Budaya
sajakkaryapuisipasidah rahmat
Feb 15, 2026 | 5:30 AM

Belajar menulis puisi. - Foto hiasan PIXABAY

Ajar aku tulis puisi
Bukan sekadar meniru bayang kata
Yang terapung di tepi bibir sesiapa
Tetapi yang tumbuh dari degup
Paling sunyi dalam dada

Ajar aku mendengar
Detik yang sering disangka biasa
Senduk berlaga periuk
Angin mengusap langsir
Nafas yang singgah tanpa suara
Di situlah puisi bersembunyi

