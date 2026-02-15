Premium
Ajar Aku Tulis Puisi
Feb 15, 2026 | 5:30 AM
Belajar menulis puisi. - Foto hiasan PIXABAY
Ajar aku tulis puisi
Bukan sekadar meniru bayang kata
Yang terapung di tepi bibir sesiapa
Tetapi yang tumbuh dari degup
Paling sunyi dalam dada
Ajar aku mendengar
Detik yang sering disangka biasa
Senduk berlaga periuk
Angin mengusap langsir
Nafas yang singgah tanpa suara
Di situlah puisi bersembunyi
