SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

Antara Ramadan, Ramadhan; tarawih, terawih

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Bahasa & Budaya
Premium

Antara Ramadan, Ramadhan; tarawih, terawih

Variasi ejaan sering muncul, perlu selaras ikut sistem ejaan Rumi bahasa Melayu
Bahasa MelayuRamadantarawihsalah eja
Mar 1, 2026 | 5:30 AM
NURAISHAH ABDUL RAHMAN
NURAISHAH ABDUL RAHMAN

Antara Ramadan, Ramadhan; tarawih, terawih

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Ramadan, ramadhan, terawih, tarawih, ejaan, Ejaan Rumi Baru Bahasa Melayu
Solat sunat yang hanya dilakukan pada malam hari sepanjang Ramadan, selepas solat fardu Isyak mengikut ejaan standard ialah ‘tarawih’, bukan ‘terawih’. - Foto ST

Sudah sepertiga Ramadan kita umat Islam menunaikan ibadah puasa, menahan diri daripada lapar dan dahaga sebagai tuntutan iman.

Setiap Muslim diwajibkan berpuasa dari waktu matahari naik sehingga terbenam, dalam bulan kesembilan tahun Hijrah ini.

Laporan berkaitan
Dinamik kata ‘goreng’ dalam bahasa MelayuFeb 8, 2026 | 5:30 AM
‘Raja Belum Mati’: Merungkai Daulat dan Darjat Perkataan ‘Raja’ dalam BudayaJan 18, 2026 | 5:30 AM
Bahasa MelayuRamadantarawihsalah eja
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg