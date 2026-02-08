Premium
Dinamik kata ‘goreng’ dalam bahasa Melayu
Kaedah masak yang punyai pelbagai istilah berkaitan
Feb 8, 2026 | 5:30 AM
Seorang cef sedang menggoreng mi dalam kuali dengan api yang menyala, memaparkan kaedah memasak yang dikenali sebagai goreng kilas. - Foto ISTOCKPHOTO
Sedang saya menyusuri pusat beli-belah Pavilion Bukit Jalil semasa bercuti di Kuala Lumpur Januari lalu, mata saya terpaku pada papan tanda sebuah restoran Cina: Masakan Goreng Kilas Hunan China.
Apa sebenarnya ‘goreng kilas’? Saya tertanya-tanya.
