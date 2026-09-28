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Bahasa Melayu lebih daripada sekadar lambang identiti
Bahasa Melayu lebih daripada sekadar lambang identiti
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Foto GERAK BUDAYA
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Sep 28, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Bahasa Melayu lebih daripada sekadar lambang identiti
Kita kini berada di tengah-tengah sambutan acara tahunan Bulan Bahasa yang berlangsung dari 14 Ogos hingga 11 Oktober.
Pastinya, ramai yang akan berpusu-pusu menganjurkan dan menghadiri acara bahasa dan budaya di serata Singapura.
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