Kita kini berada di tengah-tengah sambutan acara tahunan Bulan Bahasa yang berlangsung dari 14 Ogos hingga 11 Oktober.

Pastinya, ramai yang akan berpusu-pusu menganjurkan dan menghadiri acara bahasa dan budaya di serata Singapura.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Himpunan 12 cerpen rakam sentuhan karya penulis sepanjang dekadSep 21, 2026 | 5:30 AM
Guru suntik jiwa dalam Bahasa Melayu guna video, masyarakat sebagai wadahJul 20, 2026 | 5:30 AM
Utusan Melayumunshi abdullahReviu Buku