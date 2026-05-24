Seorang permata
di persada sastera
setiap kata membawa cahaya
memartabatkan bahasa, bangsa serta budaya

Seorang pelita
di dunia keilmuan
mendidik dan menanam iman
bahkan menyuluh seluruh lapisan insan

