Topik diikutiPergi ke BHku
Bukan Noktah Perjuangan (khas untuk Dr Sa’eda Buang)
Premium
Bukan Noktah Perjuangan (khas untuk Dr Sa’eda Buang)
May 24, 2026 | 5:30 AM
Bukan Noktah Perjuangan (khas untuk Dr Sa’eda Buang)
Penolong Ketua (Bahasa Melayu) bagi Kumpulan Akademik Bahasa dan Budaya Asia di Institut Pendidikan Nasional (NIE), Dr Sa’eda Buang, sudah lebih dua dekad mencurah bakti dalam bidang pendidikan guru dan kesusasteraan Melayu. - Foto fail
Seorang permata
di persada sastera
setiap kata membawa cahaya
memartabatkan bahasa, bangsa serta budaya
Seorang pelita
di dunia keilmuan
mendidik dan menanam iman
bahkan menyuluh seluruh lapisan insan
Laporan berkaitan
Tingkah SinggahsanaMay 10, 2026 | 5:30 AM
Pergi seorang Srikandi BangsaMay 17, 2025 | 2:51 PM