Buku ajak pembaca cilik teroka dunia melalui pancaindera
Premium
Buku ajak pembaca cilik teroka dunia melalui pancaindera
Perkenalkan kanak-kanak kepada dunia keliling melalui pelbagai rangsangan deria yang dekat dengan kehidupan harian
Feb 9, 2026 | 5:30 AM
Buku kanak-kanak, ‘Saya Lihat / I See’, oleh Maria Mahat menyediakan pendidikan menyeluruh bagi pembaca kerana ia melibatkan penggunaan deria kanak-kanak. - Foto MARIA MAHAT
Pembelajaran awal kanak-kanak bukan sekadar tertumpu kepada keupayaan membaca atau mengenal huruf, sebaliknya melibatkan pengalaman menyeluruh yang merangsang perkembangan deria, emosi dan bahasa.
Berlandaskan kefahaman itu, penulis tempatan, Maria Mahat, tampil dengan buku berhalaman tebal (board book) berjudul, Saya Lihat / I See, yang mengetengahkan pendekatan pembelajaran pelbagai sensori bagi pembaca cilik.
Laporan berkaitan
‘Naga Yang Tidak Gagah’ suntik budaya Asia, ajar fonik, jati diriJan 26, 2026 | 5:29 AM
Usaha kembalikan minat tonton, bincang tentang filem Melayu klasik pascamerdekaFeb 2, 2026 | 5:30 AM