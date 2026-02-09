SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Buku ajak pembaca cilik teroka dunia melalui pancaindera

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Bahasa & Budaya
Premium

Buku ajak pembaca cilik teroka dunia melalui pancaindera

Perkenalkan kanak-kanak kepada dunia keliling melalui pelbagai rangsangan deria yang dekat dengan kehidupan harian
buku kanak-kanakpendidikanUNGU PEN MARIA MAHAT
Feb 9, 2026 | 5:30 AM
KHAIRUL AKMAL ALI
KHAIRUL AKMAL ALI

Buku ajak pembaca cilik teroka dunia melalui pancaindera

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
bahasa, ‘Saya Lihat / I See’, Maria Mahat
Buku kanak-kanak, ‘Saya Lihat / I See’, oleh Maria Mahat menyediakan pendidikan menyeluruh bagi pembaca kerana ia melibatkan penggunaan deria kanak-kanak. - Foto MARIA MAHAT

Pembelajaran awal kanak-kanak bukan sekadar tertumpu kepada keupayaan membaca atau mengenal huruf, sebaliknya melibatkan pengalaman menyeluruh yang merangsang perkembangan deria, emosi dan bahasa.

Berlandaskan kefahaman itu, penulis tempatan, Maria Mahat, tampil dengan buku berhalaman tebal (board book) berjudul, Saya Lihat / I See, yang mengetengahkan pendekatan pembelajaran pelbagai sensori bagi pembaca cilik.

Laporan berkaitan
‘Naga Yang Tidak Gagah’ suntik budaya Asia, ajar fonik, jati diriJan 26, 2026 | 5:29 AM
Usaha kembalikan minat tonton, bincang tentang filem Melayu klasik pascamerdekaFeb 2, 2026 | 5:30 AM
buku kanak-kanakpendidikanUNGU PEN MARIA MAHAT
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg